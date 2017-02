Shovel Knight: Specter of Torment

Frohe Kunde für alle Fans von Shovel Knight: Die neueste Erweiterung dürfte pünktlich erscheinen, denn die Arbeiten an dieser sind nun abgeschlossen.

Inhaber von Shovel Knight dürfen sich im weiteren Verlauf des Frühjahrs 2017 auf frische Inhalte freuen, denn die Entwicklungsarbeiten an der neuen Erweiterung Specter of Torment sind nun abgeschlossen. Die neue Kampagne - das mittlerweile zweite Add-on zum Indie-Hit - ist damit fertiggestellt, hat aber immer noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin verpasst bekommen. Wer das bisherige Hauptspiel erworben hat, wird Specter of Torment kostenfrei erhalten.

Zuvor war mit Plague of Shadows bereits eine erste zusätzliche Kampagne zum Titel im September 2015 veröffentlicht worden. Nach Specter of Torment soll es in Zukunft noch eine dritte Zusatz-Kampagne geben, die sich dann auf den King Knight konzentriert.