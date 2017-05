Shiness: The Lightning Kingdom

Eine Soundtrack-CD zu Shiness: The Lightning Kingdom ist ab sofort erhältlich. Die Melodien des Spiels können auch als digitale Variante erworben werden.

Das internationale Label Wayô Records hat bekanntgegeben, dass der Soundtrack vom Action-Rollenspiel Shiness: The Lightning Kingdom ab sofort erhältlich ist. Es handelt sich um eine physische CD, die ein 12-seitiges Booklet und einen speziellen Song von Hiroki Kikuta (Secret of Mana) beinhaltet. "Als ich vor einigen Jahren auf der Japan Expo auf Komponist Hazem Hawash traf, war ich erstaunt wie seine Musik nicht nur die Atmosphäre des Spiels untermalte sondern mich auch in meine Kindheit zurückwarf", erläutert Producer Jonathan Khersis von Wayô Records.

Die Soundtrack-CD ist auf der offiziellen Webseite von Wayô Records für 20 Euro erhältlich. Wer sich für eine digitale Version interessiert, der kann diese bei iTunes, Amazon und Google Play finden.