Shiness: The Lightning Kingdom

Das Warten auf das ursprünglich einmal für 2016 eingeplante Shiness: The Lightning Kingdom hat bald ein Ende. Nun wurde der konkrete Veröffentlichungstermin bekanntgegeben.

Das Action-Rollenspiel Shiness: The Lightning Kingdom steht kurz vor der Veröffentlichung. In einer gemeinsamen Pressemeldung haben das Indie-Studio Enigami und Publisher Focus Home Interactive heute den entsprechenden Termin bekannt gegeben.

Zusammen mit einem neuen Music-Trailer gab man bekannt, dass Shiness: The Lightning Kingdom ab dem 18. April 2017 zu haben sein wird. Der Termin gilt für die Plattformen PC, PS4 und Xbox One. Zuvor war das Spiel per Crowdfunding auf Kickstarter finanziert worden.

Vorbestellungen sind für den PC ab sofort bereits via Steam möglich. Frühentschlossene erhalten als Boni den offiziellen Mange zum Spiel, den Soundtrack sowie einen Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis.