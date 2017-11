Wer an einem westlichen Release von Shin Megami Tensei V gezweifelt hat, muss sich nicht länger sorgen.

Atlus hat heute die Veröffentlichung von Shin Megami Tensei V für Nintendo Switch auch für die westliche Welt bestätigt. Inmitten eines modernen Tokios stellt ihr euch in der neusten Ausgabe der geschätzten Serie erneut brutalen Angriffen finsterer Dämonen. Damit dürften alle Sorgen von Fans des Japano-Rollenspiels ausgeräumt sein, da bisher nicht direkt von einem Weltweiten Release die Rede war.

Shin Megami Tensei V wurde erstmals während der Switch-Präsentation im Januar unter noch unbekanntem Namen angekündigt. Bis vor wenigen Wochen gab es keinerlei neue Informationen zu dem Switch-exklusiven Titel, bis das knackige JRPG als fünter Teil der Reihe bestätigt wurde.

Nun wurde der düstere, japanische Trailer, den wir vor einigen Wochen zu sehen bekamen, auch in einer westlichen PEGI-Version veröffentlicht. Damit ist die Sache also in trockenen Tüchern. Die einzige Frage, die jetzt noch offen ist, ist der Release-Termin. Bislang wurde nur das kommende Jahr als sehr grober Zeitraum genannt. Da die bisherigen Trailer aber nur kurze Teaser waren, wird der Termin höchstwahrscheinlich eher in die zweite Jahreshälfte 2018 rutschen.