Mit Shin Megami Tensei V, reiht sich ein weiteres Rollenspiel in das ansehnliche Portfolio der Switch ein.

Erinnert ihr euch an die kurze Ankündigung eines "neuen Teils in der Shin-Megami-Tensei-Reihe" im August während der großen Nintendo-Switch-Präsentation? Jetzt hat Atlus sich dem Spiel in einem Stream gewidmet und es als Shin Megami Tensei V enthüllt. Das neue Rollenspiel wird exklusiv für die Switch erscheinen. Ein Datum wurde noch nicht genannt, aber bislang bleibt es bei 2018. Mit Project Octopath Traveler, Xenoblade Chronicles 2, Fire Emblem, und Skyrim kann die Konsole also schon auf ein ansehnliches RPG-Arsenal zurückblicken.

Mehr Informationen der knackschweren Reihe gibt es bislang noch nicht. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald wir mehr wissen. Bis dahin können wir euch zumindest schon einmal den neuen Teaser-Trailer zeigen.