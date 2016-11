Sämtliche DLCs erscheinen auch in Europa

Am 02. Dezember erscheint Shin Megami Tensei IV: Apocalypse auch in Europa. Passend zum nahenden Release wurden nun auch die DLC-Planungen kommuniziert.

So wurde per Pressemeldung heute bestätigt, dass alle DLC-Pakete zum 3DS-Titel auch in Europa erhältlich sein werden. Diese umfassen neue Gegenstände, zusätzliche Quests und andere Spielinhalte für das Dämonenjäger-Spiel.

Im Folgenden ein Überblick über alle geplanten DLCs zu Shin Megami Tensei IV: Apocalypse: