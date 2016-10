Deep Silver, SEGA und Atlus haben heute in einer gemeinsamen Pressemeldung gleich zwei 3DS-Titel konkret datiert.

Da wäre zunächst einmal Shin Megami Tensei IV: Apocalypse. Der neue Teil der 3DS-Reihe wird sowohl in digitaler Form als auch als Box-Version ab dem 02. Dezember 2016 zum Preis von 39,99 Euro erhältlich sein. Das Spiel handelt von den Überlebenden des von einer Katastrophe heimgesuchten Tokios. Menschen und Dämonen leben dabei Seite an Seite, doch die Überreste der Menschheit stellen in den Kämpfen der höheren Wesen lediglich noch Kriegsbeute dar. Ihr spielt einen einsamen Jäger, der eine Nahtod-Erfahrung nur durch den Pakt mit einem niederen Gott abwenden kann; diesem steht er fortan zu Diensten.

Das zweite angesprochene Spiel ist 7th Dragon III Code: VFD, das am gleichen Tag ebenfalls als digitale oder Box-Version den Weg in die hiesigen Läden findet. Der im Jahr 2100 angesiedelte Titel, in dem Drachen auf die Erde eingefallen sind, soll ebenfalls knapp 40 Euro kosten.