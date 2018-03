Sherlock Holmes: The Devil's Daughter

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter wird ab Mai auf verschiedenen Plattformen erscheinen. Die Fälle sollen von knackigen Logikrätseln bis zu actionreichen frei begehbaren Tatorten reichen.

Meisterdektektiv Sherlock Holmes und sein Sidekick Dr. Watson erhalten nun endlich ein Datum für den Start ihrer Ermittlungen. Sherlock Holmes: The Devil's Daughter wird am 27. Mai 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Entwickler Big Ben Interactive verspricht weitläufige und zudem frei begehbare Orte im viktorianischen London. Action, gute Reflexe und scharfe Logik sollen den Spieler in den Bann eines typischen Holmes-Abenteuers ziehen. Somit erwartet uns vermutlich mehr als "nur" ein Adventure.

Die verschiedenen Fälle sollen allerdings miteinander verknüpft sein und in ein verblüffendes Finale führen. Zuvor wird der Titelheld jedoch mit der eigenen Familiengeschichte und okkulten Racheplänen konfrontiert. Gut, dass er mit Dr. Watson einen guten Freund an seiner Seite hat.