Per Kickstarter wurde ja Shenmue 3 erfolgreich finanziert und wird nach jahrelanger Wartezeit der Community nun endlich umgesetzt. Nach einer Verschiebung gibt es nun wieder eine Aussage zum anvisierten Release-Zeitraum.

Im vergangenen Jahr mussten Shenmue-Fans stark sein, denn der Release-Termin des Titels wurde kurzerhand verschoben. Seither wird als neuer anvisierter Zeitraum pauschal die zweite Jahreshälfte 2018 genannt, doch vielerorts gibt es bereits Spekulationen, dass die Veröffentlichung noch später erfolgen könnte. Schließlich ist das Entwicklerstudio Ys Net nicht gerade groß, so dass Fans bereits mit dem Schlimmsten rechnen.

Allerdings: Entwarnung diesbezüglich gab zum Jahreswechsel nun Cedric Biscay via Twitter. Biscay ist der Gründer des Studios Shibuya Productions, das ebenfalls eines der Teams stellt, die an Shenmue 3 mitarbeiten. In seinem Tweet bekräftigte er nun, dass Shenmue 3 demnach immer noch gute Fortschritte mache, um den geplanten Release in 2018 einhalten zu können. Der Release könnte demnach noch in diesem Jahr gleichermaßen für PC und PS4 erfolgen.

Daneben stellte Biscay übrigens auch noch "einige andere Überraschungen" in Aussicht, so dass wir gespannt sein dürfen auf Neuigkeiten rund um das Spiel bzw. die Marke. Kommen womöglich doch noch HD-Neuauflagen der früheren Teile? Solche Spekulationen gab es ja ebenfalls bereits. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.

Unterdessen haben Yu Suzuki und Hiroaki Takeuchi von Ys Net in einem ausführlichen Video-Update frische Details zum aktuellen Stand der Entwicklung sowie der Zukunft preisgegeben. Das Video könnt ihr euch anbei ansehen.