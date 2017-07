Viele neue Details rund um die Entwicklung von Shenmue 3 gab es in der jüngeren Vergangenheit ja nicht gerade. Da kommt die vor der Türe stehende gamescom doch gerade recht, oder?

In der Tat wird sich Shenmue 3 auf der Messe in Köln im August die Ehre geben, allerdings nicht wie ihr denkt oder hofft. Eine spielbare Version des Rollenspiels wird es nämlich leider Gottes nicht auf dem Event geben, wie Ys Net im Zuge einer Ankündigung gegenüber Unterstützer der Kickstarter-Kampagne bestätigte.

In der Entertainment-Area der Messe soll es ein generell zugängliches, kleineres Shenmue-Event geben, so die Macher. Gleichzeitig erteilte man aber einer größer angelegten Veranstaltung, in deren Rahmen man beispielsweise frisches Spielmaterial oder gar eine Hands-On-Demo präsentiert, eine Absage.

Immerhin: Yu Suzuki wird in Köln vor Ort sein und für Gespräche bereit stehen. Außerdem soll es zumindest in der Business-Area hinter verschlossenen Türen zumindest die ein oder andere Ankündigung zum Spiel geben, die man anschließend auch Unterstützern der Kickstarter-Kampagne mitteilen wird. Wir halten euch auf dem Laufenden!