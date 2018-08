Auf der gamescom wurde endlich ein Release-Termin für Shenmue 3 angekündigt. Allzu früh freuen solltet ihr euch aber noch nicht, denn die Wartezeit fällt ziemlich lang aus.

Ob er eingehalten wird, sei mal dahingestellt, doch auf der heutigen gamescom-Pressekonferenz erhielt die Kickstarter-Bimmelbahn Shenmue 3 nach Jahren endlich einen konkreten Release-Termin. Aber freut euch nicht zu früh, denn bis Weihnachten werdet ihr die heiß ersehnte Fortsetzung nicht in Händen halten können.

Am 27. August 2019, also in etwas mehr als einem Jahr soll Shenmue 3 nun erscheinen. Bis dahin vergeht noch viel Zeit, in der noch mehr passieren kann. Aber für's erste wollen wir uns freuen, dass es nach all den Schwierigkeiten und Enttäuschungen endlich ein greifbares Ziel gibt.

Zusammen mit dem Release wurde auch ein neuer Trailer, musikalisch wunderschön untermalter, wenn auch technisch immer noch nicht beeindruckenden Trailer veröffentlicht, den wir euch an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten wollen.