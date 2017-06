Kein E3-Auftritt und jetzt das. Fans von Shenmue 3 haben momentan wirklich keinen Grund zur Freude. Der geplante Release findet nämlich nicht mehr statt.

Shenmue 3 erscheint erst in der zweiten Jahreshälfte 2018. Das wurde heute bekannt gegeben. Der Grund? Neue technische Möglichkeiten hätten sich ergeben, durch die das Kickstarter-Großprojekt noch größer und ansehnlicher werden soll, als es geplant war. So äußerte sich Serienschöpfer Yu Suzuki heute in einer Videobotschaft gegenüber seinen Fans.

Für die Anhänger der lange erwarteten Fortsetzung ist das ein herber Schlag, zumal gerade Kickstarter-Follower nur äußerst selten über den Fortschritt der Entwicklung in Kenntnis gesetzt werden. Alleine auf der Crowdfunding-Plattform wurden vor zwei Jahren über 6,3 Millionen US-Dollar gesammelt. Die Finanzierung ging auch nach Ende der Kampagne noch weiter. Um die neu entdeckten Möglichkeiten auch voll ausschöpfen zu können, wird mehr Zeit benötigt.