Der Erscheinungstermin für Shenmue 1 & 2 steht fest. Wer die beiden Klassiker noch nicht kennt oder erneut Lust drauf hat, kann diese schon in wenigen Wochen auf den aktuellen Plattformen spielen.

Am heutigen Tag verrät SEGA den Release-Termin von Shenmue 1 & 2. Bereits in wenigen Wochen dürft ihr auf PS4 und Xbox One mit Ryo Hazuki wieder die Fäuste schwingen und Gabelstapler fahren.

Auf beiden Plattformen erscheint die Remaster-Collection am 21. August. Die Spiele bieten unter anderem eine einstellbare Bildschirmauflösung, klassische wie auch moderne Steuerung, diverse Grafikoptionen auf dem PC, ein überarbeitetes User Interface sowie die Möglichkeit, entweder mit der japanischen oder aber der englischen Sprachausgabe zu zocken.

Auf den Konsolen könnt ihr die Sammlung natürlich schon jetzt vorbestellen. Die physischen Versionen enthalten neben dem Spiel ein zweiseitig bedrucktes Poster mit den Helden der Reihe sowie das Original-Artwork des Titels. Die neuaufgelegten Klassiker verkürzen die Wartezeit auf Shenmue 3, das nach aktuellem Stand im Verlauf des Jahres 2019 erscheinen soll.