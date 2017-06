Sharkoon erweitert das Sortiment seiner Gaming Stühle um ein weiteres Modell: Der Sharkoon SHARK ZONE GS10 Premium Gaming Seat aus der SHARK-ZONE-Produktfamilie kommt im typischen schwarzgelben Design daher.

Der Hersteller setzt erneut auf eine sportlich-schlanke Konstruktion mit stützenden Schaumstoffpolsterungen aus Formschaum mit hoher Dichte an der Sitzfläche und Rückenlehne. Verwendung findet, wie bei den bereits erhältlichen Stühlen der SKILLER-Serie (SGS3), eine robuste Stahlrahmenkonstruktion mit einem Durchmesser von 20 bis 22 Millimeter.

Optisch ist der neue Premium Gaming Seat hauptsächlich in schwarz gehalten und setzt auf Applikationen und Designelementen im typischen Gelbton des Herstellers. Das Bezugsmaterial besteht aus pflegeleichtem Kunstleder, welches ferner über gestickte Logos verfügt. Ebenfalls aus Kunstleder sind die Kopf- und Lendenkissen.

Der GS10 ermöglicht mit seinen 3-Wege-Armlehnen eine individuelle Sitzhaltung, da sich die Armlehnen in puncto Armlänge, gewünschter Höhe sowie horizontal einstellen lassen. Für eine bequeme Sitzposition und für ausgedehnte Spielpausen kann die Rückenlehne in einem Winkel von 90° bis 160° festgestellt werden. Überdies ist auch eine federunterstützte Wippfunktion enthalten, die mittels Neigungswinkelverriegelung in mehreren Stufen von 0° bis 14° stabil auf die gewünschte Position angepasst und ferner arretiert werden kann.

Eine robuste Gasdruckfeder der Klasse 4 bietet eine maximale Traglast von 120 kg sowie eine einfache Anpassung der einstellbaren Sitzhöhe. Mobilität auf ebenen Untergründen bietet das mit 60-mm-Rollen ausgestattete Aluminiumfußkreuz.

Erhältlich ist der Sharkoon SHARK ZONE GS10 Premium Gaming Seat ab sofort für einen empfohlenen Verkaufspreis von 299 Euro im autorisierten Fachhandel.