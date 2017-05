Nach Mäusen, Headsets und Tastaturen widmet sich Sharkoon nun den passenden Möbeln dazu und stellt den Sharkoon SKILLER SGS3 Premium Gaming Seat vor.

Der Hersteller möchte gezielt ein sportlich-schlankes Design mit den ergonomischen Bedürfnissen der Gamer und Streamer verbinden. Dabei setzt Sharkoon auf eine robuste Stahlrahmenkonstruktion und extragroße 75-mm-Rollen. Der Sharkoon SKILLER SGS3 Premium Gaming Seat ist vorwiegend in schwarz gehalten. Akzente bieten die unterschiedlichen Farbvarianten des Stuhles, welche jeweils über Absteppungen und Designelemente in den erhältlichen Farben blau, rot, grün, schwarz oder weiß sowie gestickte Logos verfügen.

Die Armlehnen können auf jede Armlänge, in gewünschter Höhe und Breite sowie in einem spezifischen horizontalen Winkel eingestellt werden. Eine stabile Gasdruckfeder der Klasse 4 soll die Grundlage für eine maximale Traglast von 120 kg bieten und ermöglicht ferner eine individuell einstellbare Sitzhöhe. Hinzu kommt eine federunterstützte Wippfunktion, die mittels Neigungswinkelverriegelung auch in mehreren Stufen von 0° bis 14° arretiert werden kann. Kopf- und Lendenkissen sollen für zusätzliche Bequemlichkeit sorgen. Dank praktischer Bremsfunktion der extragroßen 75-mm-Rollen soll zudem ein unerwünschtes Wegrollen des Stuhls verhindert werden.

Erhältlich ist der Sharkoon SKILLER SGS3 Premium Gaming Seat in den Varianten schwarz/blau, schwarz/grün, schwarz/rot, schwarz/weiß sowie in schwarz ab sofort für einen empfohlenen Verkaufspreis von 299 Euro im autorisierten Fachhandel.