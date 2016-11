Sharkoon erweitert das Sortiment seiner ATX-Gehäuse und stellt das in schwarz und weiß erhältliche Sharkoon M25-W vor. Als Alleinstellungsmerkmal verfügt der elegante Midi Tower über eine integrierte Soundkarte mit virtuellem 7.1 Surround-Sound.

Folglich eignet es sich bestens als zweite Soundquelle über die Audio-Frontanschlüsse des Gehäuses für den Betrieb von Lautsprechern und Headsets an einem Windows-PC. In der dazugehörigen Audio-Software für Windows lassen sich neben dem virtuellen 7.1 Sound auch individuelle Equalizer-Funktionen, Effekte sowie Mikrofon-Boost einstellen. Angeschlossen wird die integrierte USB-Soundkarte über einen internen USB-Anschluss auf dem Mainboard. Ein Stereo-Betrieb ist auch ohne Treiberinstallation möglich.

Das extra große Seitenteil aus Acryl bietet Einblicke in das Gehäuse, der vorinstallierte 120-mm-LED-Lüfter in der Rückseite dient der Ausleuchtung. Für die Ordnung im Inneren befindet sich ein spezieller Tunnel in der Unterseite, in welchem sich das Netzteil sowie bis zu drei 3,5-Zoll-Festplatten unauffällig einbauen lassen, was folglich auch den Airflow optimiert. Das Mainboard und die restlichen Komponenten können dank praktischer Kabeldurchlässe ansprechend verkabelt werden. Die maximale Länge der einsetzbaren Grafikkarten beträgt 40 cm, Netzteile lassen sich bis zu einer Länge von 20,5 cm verwenden.

Vorinstallierte Staubfilter schützen die verbaute Hardware vor Verschmutzungen. In der Oberseite ist überdies ein Filter mit magnetischer Befestigung vorinstalliert. Die kabellose Frontblende lässt sich abnehmen und erleichtert beispielsweise den Einbau eines 5,25-Zoll-Laufwerkes. Werkseitig befinden sich in der Front zwei 120-mm-Lüfter, alternativ sind Bohrungen für 140-mm-Lüfter vorhanden. Optional können drei 120-mm- oder zwei 140-mm-Lüfter in der Oberseite zusätzlich eingebaut werden. Die Front bietet ferner die Möglichkeit, einen 240-mm- oder 280-mm-Radiator mit einer Gesamtbauhöhe von bis zu 5,0 cm, inklusive Lüfter, zu betreiben.

Die Abmessungen des M25-W belaufen sich auf 45,0 x 21,0 x 46,5 cm (L x B x H) bei einem Gewicht von 6,5 kg. Erhältlich ist der Sharkoon M25-W (Window) ATX Midi Tower ab sofort für einen empfohlenen Verkaufspreis von 54,90 Euro im autorisierten Handel. Wer auf integrierten Sound und Acryl-Seitenteil verzichten kann, findet mit dem M25-V (Value) für 44,90 Euro eine Alternative.