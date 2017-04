Sharkoon erweitert das Angebot der Gaming-Peripherie und stellt ein neues Stereo-Headset für anspruchsvolle Gamer vor. Hochwertige 40-mm-Treiber sollen mit einem präzisen und kraftvoll abgestimmten audiophilen Klangbild überzeugen.

Das Sharkoon B1 Stereo-Headset ist komplett in schwarz gehalten und will einen soliden und puristischen Eindruck hinterlassen. Der verstärkte Kopfbügel ist für gepolstert, mit Kunstleder ummantelt und vernäht. Die Höhenverstellung der Ohrmuscheln besteht aus gebürstetem Metall. Mesh-Blenden aus Metall verzieren die Außenseiten der matt lackierten Ohrmuscheln.

Verwendung finden hochwertige, kraftvolle 40-mm-Treiber, die brillante Höhen und sonore Bässe mit einem audiophilen Klangbild bieten sollen. Für eine bestmögliche Sprachübertragung ist das abnehmbare Mikrofon mit einem Popschutz ausgestattet. Die Position des Mikrofons kann dank des flexiblen Mikrofonarms jederzeit individuell angepasst werden. Ohne Mikrofon eignet sich das Headset auch als Kopfhörer.

Dank TRRS-Klinkenstecker lässt sich das B1 nicht nur an Smartphones anschließen, sondern auch an Controller der PlayStation 4 und XBox One sowie neueste Notebooks und Ultrabooks mit moderner TRRS-Buchse. Das Kabel des Headsets ist mit 110 cm bewusst kurz gehalten und somit praktisch beim mobilen Einsatz oder Anschluss an einen Controller.

Durch die beiliegende Verlängerung mit TRRS-Buchse und zwei 3,5-mm-Klinkensteckern findet das Headset auch Anschluss an konventionelle Computer. In der Verlängerung ist ferner ein Inline-Controller integriert, für eine bequeme Einstellung der Lautstärke und Mikrofonstummschaltung. Die Gesamtkabellänge inklusive Verlängerung beträgt 255 cm. Die Anschlüsse des B1 sind ausnahmslos goldbeschichtet, alle Kabel sind überdies textilummantelt.

Damit das Headset inklusive Zubehör sicher transportiert und aufbewahrt werden kann, ist im Lieferumfang ein Hardcase mit passenden Aussparungen und Halterungen enthalten. Erhältlich ist das Sharkoon B1 Stereo-Headset ab sofort für einen empfohlenen Verkaufspreis von 59,90 Euro im autorisierten Fachhandel.