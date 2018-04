Sharkoon erweitert das Sortiment seiner Gaming Seats und stellt mit dem SKILLER SGS4 ein Modell vor mit einer Traglast von 150 kg und vergrößerter Sitzfläche und Rückenlehnenbreite.

Der Sharkoon SKILLER SGS4 Gaming Seat ist optisch in schwarz gehalten. Es werden jedoch Farbvarianten mit roten, grünen oder blauen Akzenten geboten, ebenso wie eine Variante in schwarz-weißem Grundton. Die mitgelieferten Kopf- und Lendenkissen sind farblich passend zur Akzentfarbe gehalten. Sie können bei Bedarf mit wenigen Handgriffen angebracht werden und sollen Nacken und Wirbelsäule gerade bei längeren Spie­lsitzungen schonen. Die aus Textil gefertigten Kissenbezüge können zudem leicht entfernt und bei 30° gewaschen werden.

Durch eine vergrößerte Sitzfläche und Rückenlehne wird im Vergleich zu den Vorgängermodellen umfangreicher Sitzkomfort geboten. Die nötige Stabilität wird mittels einer verbesserten Stahl­rahmenkonstruktion mit durchgängig 22 mm Durchmesser erreicht. Für weitere Stabilität sorgt ein massives Fußkreuz aus Aluminium sowie die extragroßen 75-mm-Rollen. Diese sollen Mo­bilität auf allen ebenen Untergründen garantieren und können zum sicheren Stand mittels prak­tischer Bremsfunktion blockiert werden.

Bequemen Sitzkomfort soll eine stützende Schaumstoffpolsterung an Sitzfläche und Rückenlehne bieten, deren Dichte mit 70 kg/m3 angegeben wird. Ferner ist das Kunst­leder in diesem Be­reich perforiert und atmungsaktiv. Die Armlehnen lassen sich in gewünschter Höhe und Breite sowie in einem spezifischen horizontalen Winkel ein­stellen. Die Gas­druck­feder der Klasse vier soll für die optimale Sitzhöhe sorgen. Für Entspannung auch während des Spiel­ens kann die federunterstützte Wipp­funktion genutzt werden, die mittels Neigungswinkel­ver­rieg­elung in mehreren Stufen von 0° bis 14° arretiert werden kann. Zu ausgedehnteren Spielpausen lädt die in einem weiten Winkel von 90° bis 160° feststellbare Rückenlehne ein.

Erhältlich ist der Sharkoon SKILLER SGS4 Gaming Seat in fünf Farbvarianten ab sofort für einen empfohlenen Verkaufspreis von 329 Euro.