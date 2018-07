Sharkoon stellt mit dem SKILLER SGH3 ein neues Stereo-Headset der SKILLER-Serie vor, das sich durch die mitgelieferte externe USB-Soundkarte inklusive Hardware-Equalizer auf persönliche Vorlieben anpassen lässt.



Das Sharkoon SKILLER SGH3 Stereo Gaming Headset setzt auf ein dezentes, kopfhörertaugliches Design in mattem schwarz. Die typischen Akzente der SKILLER-Serie finden sich in den titanfarbenen Bügeln und dem schwarzglänzenden Logo auf den Ohrmuscheln. Aufgrund des ohrumschließenden Designs sollen die großen Polster nicht nur einen angenehmen Tragekomfort gewährleisten, sondern auch effektiv zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen beitragen. Ferner verfügt das Headset über ein gepolstertes Kopfband, das sich dank Federung automatisch der Kopfform anpasst.

Klanglich möchte das SKILLER SGH3 mit 53-mm-Treibern und einer druckvoll-bassbetonten Abstimmung überzeugen. Wer es dezenter mag, kann den Klang über die externe USB-Soundkarte mit Hardware-Equalizer ändern. Zur Auswahl stehen verschiedene Modi mit veränderten Höhen und Tiefen sowie mit virtuellem Surround-Effekt. Die externe USB-Soundkarte lässt sich ohne Software nutzen. Mittels Software lassen sich jedoch unter Windows drei virtuelle Surround-Modi, abgestimmt auf Musik, Gaming und Film, hinzuschalten. Für Voice-Chats besitzt das SKILLER SGH3 ein flexibles Mikrofon mit omnidirektionaler Richtcharakteristik und Popschutz, das für den mobilen Einsatz als Kopfhörer einfach entfernt werden kann.

Anschluss findet das SKILLER SGH3 über den integrierten TRRS-Klinkenstecker an Smartphones, dem PS4- und Xbox-One-Controller sowie Note- und Ultrabooks mit TRRS-Buchse. Das integrierte Kabel hat eine auf den mobilen Einsatz abgestimmte Länge von 110 cm. Diese lässt sich dank der beiliegenden Verlängerung mit zwei 3,5-mm-Klinkensteckern auf insgesamt 260 cm für die Nutzung an konventionellen PCs erweitern. Sowohl der in der Verlängerung integrierte Inline-Controller als auch die externe USB-Soundkarte bieten darüber hinaus Lautstärkeregelung und Mikrofon-Stummschaltung. Die externe USB-Soundkarte kann entweder per TRRS- oder 3,5-mm-Klinkenstecker mit dem Headset verbunden werden.

Erhältlich ist das Sharkoon SKILLER SGH3 Stereo Gaming Headset ab sofort für einen empfohlenen Verkaufspreis von 59,90 Euro.