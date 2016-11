Die X-Rest Headset-Ständer von Sharkoon wurden um ein weiteres Modell ergänzt: Der Sharkoon X-Rest 7.1 Surround Sound Headset Stand wartet mit einer integrierten USB-Soundkarte auf.

Als zusätzliches Feature bietet der neue X-Rest virtuellen 7.1 Surround-Sound an jedwedem Windows-PC oder -Notebook. Einfach zugängliche Bedienelemente am Gerät erleichtern zudem den Zugriff auf die Mikrofon-Stummschaltung, Lautstärkeregelung und Equalizer-Einstellungen. Beispielweise genügt ein kurzer Blick, um zu sehen, ob das Mikrofon stummgeschaltet ist: die LED-Beleuchtung verändert sich bei aktivierter Mute-Funktion von blau in rot.

Kompatibel ist der X-Rest 7.1 zu allen Headsets, egal ob mit Stereo-Klinken- oder TRRS-Anschluss. Der Headset-Ständer bietet zwei 3,5-mm-Buchsen und erkennt dabei automatisch welche Anschlussart Verwendung findet. So können alle aktuellen Sharkoon-Headsets mit bewusst kurzem TRRS-Kabel, wie beispielsweise das Sharkoon SKILLER SGH1 Stereo Headset, ohne Kabelsalat angeschlossen werden.

Zudem gibt es acht voreingestellte Equalizer-Modi, welche mittels der Equalizer-Taste am Gerät schnell ausgewählt werden können. Über die beiliegende Windows-Software lassen sich neben dem virtuellen 7.1 Surround-Sound auch individuelle Equalizer-Einstellungen vornehmen und in vier unterschiedlichen Profilen abspeichern. Darüber hinaus kann die LED-Beleuchtung komplett ausgeschaltet und die Mikrofoneinstellungen, inklusive Mikrofon Boost, angepasst werden.

An PCs, Mac-Rechnern und der PS4 ist ferner ein Stereo-Betrieb sowie die Nutzung der voreingestellten Equalizer-Modi ohne Treiberinstallation möglich. Anschluss, inklusive Stromversorgung, findet der X-Rest 7.1 über ein textilummanteltes Kabel mit einer Gesamtlänge von 200 cm an einen PC, Mac oder PS4 per USB.

Erhältlich ist der Sharkoon X-Rest 7.1 Surround Sound Headset Stand ab sofort für einen empfohlenen Verkaufspreis von 19,99 Euro im autorisieren Handel.