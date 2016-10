Shantae and the Pirate's Curse

Koch Media erinnert uns daran, dass das Jump 'n' Run ab morgen auch physisch für Nintendos 3DS veröffentlicht wird.

Per Pressemitteilung verkündet Koch Media, dass Shantae and the Pirate's Curse ab morgen auch physisch zum Preis von 29,99 Euro für Nintendos 3DS veröffentlicht wird. Im eShop der mobilen Konsole ist das Hüpfspiel bei uns schon seit 5. Februar 2015 verfügbar und auf dem PC war es rund zwei Monate später, genauergesagt am 23. April 2015, soweit.

Als Motivation zum Neu- oder Zweitkauf lockt der inzwischen dritte Serienteil mit einem neuen und exklusiven Super Shantae Nab!! Arcade-Modus. Bei der Story gibt man sich dagegen ganz traditionell: Shantae hat ihre Kräfte verloren und nachdem ihr Heimatdorf überfallen wurde, steht sie ihrer alten Rivalin Risky Boots gegenüber. Als ihre Handlanger einem dunklen Zauber zum Opfer fallen, müssen beide plötzlich gemeinsam die Welt retten. Ob das gut gehen kann?