Spieler von Shadow Warrior 2 dürfen sich ab sofort wieder über Nachschub freuen, denn die Entwickler haben einen weiteren kostenlosen DLC veröffentlicht.

Wie Flying Wild Hog und Devolver Digital heute zusammen bekanntgegeben haben, steht für Spieler von Shadow Warrior 2 ab sofort der neue Zusatzinhalt "Bounty Hunt Part 1" zum Download bereit. Bereits zuvor war mit "Way of the Wang" ein erster kostenloser DLC veröffentlicht worden. Wer den DLC-Release zum Anlass nehme möchte, sich das Spiel überhaupt zuzulegen, der kann das bis zum Ende des kommenden Wochenendes mit einem Rabatt von 25 Prozent tun.

In "Bounty Hunt Part 1" erwarten euch 14 neue Missionen, zwei neue Welten und vier coole Extras für Lo Wang und seine Bande. Auch dieses Mal dürft ihr wieder allein oder mit bis zu vier Ninja in Missionen wie "Plague of the Bunny Lords", "50 Shades of Shade" oder "Danger Zone on Mt. Akuma" antreten. Einen Trailer zum DLC gibt es für euch anbei.