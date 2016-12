Flying Wild Hog stellt allen Spielern von Shadow Warrior 2 ab sofort einen kostenfreien DLC zur Verfügung. Das wird zudem mit einem vorübergehenden Preisnachlass gefeiert.

Der DLC trägt den Namen The Way of the Wang und ist nun kostenfrei für alle Inhaber des Hauptspiels zu haben. Wer den First-Person-Slasher noch nicht besitzt, der kann sich diesen an diesem Wochenende via Steam und GOG mit einem Preisnachlass von 25 Prozent sichern.

Doch zurück zum eigentlichen Thema: dem DLC-Paket. The Way of the Wang gibt euch den Zugriff auf einen neuen Bereich im Spiel. Dieser wird über die Stadt im Hub zugänglich gemacht. Dort erwarten euch sieben spezielle Herausforderungen, die ihr nach und nach freischalten und bewältigen müsst. Freispielbar sind unter anderem auch neue Crafting-Fähigkeiten, erweiterte Waffenslots und die Verbesserungen der Basiswaffen. Wer die finale Mission schafft, erhält außerdem die Waffe Fist of Gozu.

Drei neue Insane-Schwierigkeitsgrade für das komplette Spiel und fünf zusätzliche Achievements runden das Paket ab.