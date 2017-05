Im Oktober 2016 wurde Shadow Warrior 2 für den PC veröffentlicht, und zwar weltweit unzensiert. Diese Spielversion war auch in Deutschland via Steam erwerbbar. Die nun veröffentlichte Konsolenversion wird am hieigen Markt jedoch nicht zu haben sein.

Seit dem 19. Mai 2017 ist Shadow Warrior 2 für PS4 und Xbox One bereit, jedoch nicht in Deutschland. So bestätigte Publisher Devolver Digital mittlerweile mehreren Quellen unabhängig voneinander, dass die Konsolenvariante leider nicht bei uns zu haben sein wird.

Das Sequel hat für PS4 und Xbox One offensichtlich keine USK-Freigabe erhalten, weshalb ein Konsolen-Release hierzulande nicht möglich ist. Zwar könnte das Spiel in einer angepassten Form grundsätzlich auch in der Bundesrepublik erscheinen, allerdings haben die Entwickler von Flying Wild Hogs hierfür nicht genügend Kapazitäten frei. Aus diesem Grund verzichtet Publisher Devolver Digital komplett auf den Release in Deutschland.