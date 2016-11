Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Wer sich für das Echtzeit-Taktik-Genre interessiert, der kann sich nun einen entsprechenden Vertreter nun vorab ansehen, bevor er zur Vollversion greift.

Die Rede ist in diesem Fall von Shadow Tactics: Blades of the Shogun, das ab dem 06. Dezember in der Vollversion für PC, Mac und Linux erhältlich sein wird. Eine Konsolenversion für PS4 und Xbox One soll 2017 folgen.

Schon jetzt gibt es hingegen aber eine spielbare Demo, in der ihr euch zwei spielbare Missionen ansehen könnt. Die Probierversion lädt außerdem zum Ausprobieren der Charaktere und Strategien ein. Die Demo kann via Steam sowie bei GOG als Download bezogen werden. Die Rollen der fünf gleichzeitig spielbaren Charaktere können dabei ausprobiert werden.

Im fertigen Spiel wird es 13 Missionen mit rund 25 Stunden Spielzeit geben. Vorbestellungen sind unter anderem via Amazon nun möglich. In Deutschland und Österreich wird es auch eine exklusive Steelbook-Version und eine limitierte Collector's Edition geben. Letztere beinhaltet neben dem Spiel selbst ein Artbook mit Strategieführer, einen Fächer, Essstäbchen, einen Shuriken-Schlüsselanhänger mit Prägung, ein Wendeposter, eine Stoffkarte von Japan mit Einsatzorten der Kämpfer, fünf Charakter-Spielkaren und fünf Artwork-Postkarten sowie eine nummerierte Signaturkarte. Diese Edition kostet 69,99 Euro.