Shadow of the Tomb Raider

Lara Crofts neuestes Spieleabenteuer Shadow of the Tomb Raider soll auch äußerst opulent ausfallen, insbesondere auch auf Microsofts leistungsstarker Konsole Xbox One X. Für diese wurden nun schon einmal technische Eckdaten bestätigt.

Erst unlängst offiziell angekündigt, kamen in den letzten Tagen immer weitere Infos zu Shadow of the Tomb Raider ans Tageslicht. Nun gibt es auch interessante Infos für Technik-Fans unter euch. Eidos Montreal hat nämlich in Person von Studiochef David Anfossi technische Details der Xbox-One-X-Fassung des Spiels bestätigt.

Gegenüber Wccftech sagte Anfossi nun aus, dass Lara Croft auf der leistungsstarken Microsoft-Heimkonsole in feinstem 4K dargestellt wird. Darüber hinaus wird das Spiel dort zudem auch noch mit konstanten 60 Frames pro Sekunde laufen, womit schonmal die beiden wichtigsten technischen Eckpfeiler erreicht werden. Allerdings ließ der Studioleiter noch offen, ob es sich wirklich um natives 4K oder womöglich auch um ein skaliertes 4K handeln wird.

Auf der Xbox One X soll zudem "ein neues Rendering- und Lightning-System" zum Einsatz kommen, doch auch Spieler auf den anderen Plattformen müssen sich nicht grämen, denn der Titel wird natürlich auch dort optimiert, wie Anfossi betont. Nicht umsonst spricht er auch auf der Xbox One S von seiner Meinung nach "schönstem Spiel überhaupt".

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Da Nixxes Software und NVIDIA speziell an der PC-Fassung arbeiten, dürfen sich Spieler auf dieser Plattform wohl ebenfalls über allerhand spezifische Features und Gimmicks freuen.