Shadow of the Tomb Raider

Square Enix hat Shadow of the Tomb Raider unlängst offiziell angekündigt und seither treffen immer weitere Infos ein. Jetzt gibt es auch erste Details zur zu erwartenden Spielzeit.

Nachdem zuletzt bestätigt wurde, dass Nixxes Software und NVIDIA ausgiebig an der PC-Version von Shadow of the Tomb Raider arbeiten, gibt es nun Details zur Spielzeit von Lara Crofts neuestem Abenteuer. Diese wurden über das Gaming-Forum Resetera publik, das sich auf ein spanisches Spielemagazin bezieht.

Dieses Magazin will in Erfahrung gebracht haben, dass ein Durchgang in Shadow of the Tomb Raider rund 13 bis 15 Stunden in Anspruch nehmen soll. Ob sich dieser Bericht so bestätigt, bleibt natürlich zunächst noch abzuwarten, allerdings läge die Spielzeit in etwa im gleichen Bereich wie bei früheren Ablegern der Spielereihe.

Rise of the Tomb Raider beispielsweise nahm in etwa die gleiche Zeitspanne für einen Durchlauf in Anspruch. Die Angabe soll sich dieses Mal indes wirklich nur auf die Hauptstory des neuen Spiels beziehen. Nebeninhalte wurden dabei nicht berücksichtigt, wodurch die Spielzeit sogar noch auf etwas über 20 Stunden ansteigen soll, wenn ihr diese ebenfalls wahrnehmt.

Shadow of the Tomb Raider wird ab dem 14. September 2018 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein.