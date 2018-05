Shadow of the Tomb Raider

Gestern hatten wir aufgrund eines Interviews noch berichtet, dass Shadow of the Tomb Raider zumindest auf der Xbox One X in 4K mit 60 fps dargestellt werden soll. Nun folgte eine Klarstellung, denn offensichtlich hatten sich die Entwickler missverständlich ausgedrückt.

Gegenüber Windows Central hat Square Enix nun nämlich klargestellt, dass das entsprechende Interview mit den Entwicklern missverständlich gewesen sei. Konkret heißt das, dass auch die leistungsstarke Xbox One X nicht in der Lage sein wird, das neue Abenteuer von Lara Croft in 4K mit 60 fps darzustellen.

Stattdessen wird es zwei verschiedene Anzeigemodi geben, aus denen Spieler auswählen können. Der "Visual Mode" zeigt Lara Croft dabei wirklich in 4K-Auflösung, ist jedoch auf 30 Bilder pro Sekunde beschränkt. Ob es sich um natives 4K oder ein hochskaliertes Checkerboard-4K handelt, ist nicht bekannt.

Im zweiten Modus kommt ihr auf die andererseits angesprochenen 60 fps, allerdings ist die Auflösung dann aber auf Full-HD beschränkt, also 1080p. Im Übrigen werden HDR, physikbasiertes Rendering und andere moderne Grafik-Features unterstützt.

Die gestrige Meldung zu den Technik-Features von Shadow of the Tomb Raider könnt ihr hier noch einmal nachlesen.