In Großbritannien blieben die Verkaufszahlen von Shadow of the Tomb Raider spürbar hinter den Erwartungen zurück. Doch wie sieht es eigentlich in Deutschland aus?

Wir berichteten ja erst kürzlich, dass Shadow of the Tomb Raider in Großbritannien eher mau in den Handel gestartet ist. Gegenüber dem Vorgänger Rise of the Tomb Raider sind die Verkaufszahlen auf der Insel spürbar eingebrochen, und das obwohl der vorherige Teil zunächst exklusiv nur auf der Xbox One erhältlich war, der jetzige Ableger aber für PC, PS4 und Xbox One.

In Deutschland scheint sich Lara Croft hingegen noch größerer Beliebtheit zu erfreuen. Wie Square Enix in einer Pressemeldung bestätigt hat, wurde nach nur 72 Stunden seit dem Release die magische Marke von 100.000 verkauften Exemplaren geknackt. Shadow of the Tomb Raider hat sich damit bereits den goldenen Sales Award des game-Spieleverbands gesichert.

Lars Winkler, Marketing Director von Square Enix Deutschland, kommentiert den hiesigen Erfolg: "Shadow of the Tomb Raider beweist eindrucksvoll, dass die Marke Tomb Raider und Lara Croft als Heldin auch 2018 eine enorme Bedeutung haben. Nicht nur für die langjährigen Fans der Serie, sondern auch für die zahlreichen Neueinsteiger, die wir mit diesem großartigen Produkt überzeugen konnten."

