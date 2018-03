Shadow of the Tomb Raider

Nachdem gestern bereits spitzfindige Menschen im Internet Infos zum neuen Lara-Croft-Abenteuer fanden, macht Square Enix die Ankündigung nun offiziell.

Dass Lara Croft noch einmal auf ein großes Abenteuer gehen wird, war seit einiger Zeit klar. Als gestern auf der offiziellen Tomb-Raider-Homepage eine vage Ankündigung erschien, fanden Fans schnell im Seitenquelltext heraus, dass es sich dabei Shadow of the Tomb Raider handelt. Auch der Release-Termin stand schon fest: das Action-Adventure erscheint am 14. September für PlayStation 4, Xbox One und PC. Dieses Mal gibt es wohl keine Konsolenexklusivität.

Heute macht Publisher Square Enix die Ankündigung offiziell und serviert einen ersten kurzen Teaser. Neben einer Sonnenfinsternis und Maya-Ruinen sieht man die Archäologin für einen Augenblick in Action:

Neben der Möglichkeit, Shadow of the Tomb Raider vorzubestellen, läuft aktuell ein Countdown ab, der am 27. April endet. Für dieses Datum ist ein Event zum Spiel geplant, spätestens dann werden sicherlich zahlreiche neue Informationen auftauchen. Außerdem startet am Montag, den 19. März ein Puzzle, an dem ihr teilnehmen könnt. Was es damit auf sich hat, wird wohl die nahe Zukunft zeigen.