Wenn ein Actionspiel oder Shooter neu auf den Markt kommt, dann bleibt in Deutschland immer erst abzuwarten, ob der Titel auch identisch zur internationalen Version erscheint. In Bezug auf Shadow of the Tomb Raider gab es diesbezüglich nun gute Neuigkeiten.

Square Enix hat offiziell bestätigt, dass Shadow of the Tomb Raider in Deutschland eine USK-Freigabe ab 16 Jahren erhalten hat. Damit dürfen auch noch nicht volljährige Spieler in hiesigen Gefilden zuschlagen. Wer nun glaubt, dass man dafür aber an den Inhalten gedreht und das Spiel beschnitten hat, der sieht sich getäuscht.

Gleichzeitig gab der Publisher nämlich auch bekannt, dass hierzulande eine ungeschnittene Spielversion in den Handel kommen wird, die damit der internationalen Fassung des Titels entspricht. Neben der optionalen deutschen Tonspur umfasst die hiesige Spielversion auch die originale englische Sprachausgabe.

Shadow of the Tomb Raider ist das neueste Abenteuer mit Lara Croft und ist ab dem 14.09.2018 für Xbox One, PC und PS4 als Standard Edition sowie auch als Croft Edition mit Bonus-Inhalten sowie Season Pass erhältlich. Für Sammler gibt es mit der Ultimate Edition auch eine streng limitierte Auflage. Vorbesteller bei MediaMarkt und Saturn erhalten das Spiel im exklusiven Steelbook im Maya-Design sowie drei hochwertige Art Cards mit den Cover-Motiven der aktuellen Spiele. Bei GameStop gibt es eine exklusive, nummerierte Metal-Plate mit einer Zeichnung des berühmten Comic-Künstlers Andy Park freuen. Und beim Online-Händler Amazon bekommen alle frühen Käufer ein digitales Bonus-Paket bestehend aus Ingame-Währung und Mini-Guide von Prima.