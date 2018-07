Shadow of the Tomb Raider

Mitte September soll euch das neueste Abenteuer von Lara Croft begeistern. Jetzt hat das Entwicklerteam auf dem Weg dorthin einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Ab dem 14. September 2018 soll das neue Shadow of the Tomb Raider von Eidos Montreal und Square Enix offiziell erhältlich sein. Dem Release auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One sollte nun auch nichts mehr im Wege stehen, denn die Entwickler verkündeten heute via Twitter das Erreichen des ersehnten Gold-Status.

Damit sind die Arbeiten an Shadow of the Tomb Raider im Grunde abgeschlossen, so dass die entsprechenden Discs im Presswerk in die Vervielfältigung für den Verkauf gehen können. Beim Händler eures Vertrauens sollte die entsprechende Verpackung samt Inhalt daher pünktlich ankommen.

Natürlich dürfte sich das Team aber nun keineswegs auf die faule Haut legen, denn heutzutage ist es üblich, dass auch nach der offiziellen Fertigstellung die Arbeiten direkt weiter gehen. Oft mündest das in einem Day-One-Patch, der direkt zum Release-Tag erhältlich ist und direkt noch einmal einige bestehende Fehler behebt und Optimierungen vornimmt.

Frische Eindrücke aus dem Spiel könnt ihr indes in einer neuen Gameplay-Demo sammeln. In dieser wird die Hub-Welt Paititi ausführlich vorgestellt.