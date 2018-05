Shadow of the Tomb Raider

Mitte September wird die Geschichte von Lara Croft in Shadow of the Tomb Raider abermals weiter erzählt. Dabei könnt ihr euch auch als echte Veteranen der Reihe in Sachen Schwierigkeitsgrad auf etwas gefasst machen.

Es ist gemeinhin ja immer ein schmaler Grad, mit einem Titel heutzutage gleichermaßen zu unterhalten und zu fordern. Sowohl Gelegenheitsspieler als auch Hardcore-Gamer wollen zufriedengestellt werden. Auch das kommende Shadow of the Tomb Raider wird sich dieser Gratwanderung stellen müssen, doch ein Versprechen in Sachen Schwierigkeitsgrad haben die Macher schon jetzt gemacht.

Wie Game Director Daniel Chayer-Bisson nun in einem Interview bestätigte, wird das neue Kapitel der Lara-Croft-Saga das bislang schwierigste innerhalb der gesamten Spielereihe bis jetzt werden. Ihr werdet euch also auf einige Herausforderungen bereits im Grundspiel - und nicht etwa in einem Hardcore-Modus - einstellen dürfen.

"Das wird, meiner Meinung nach, das bislang schwierigste Tomb Raider von allen bisherigen Tomb Raiders werden", so Chayer-Bisson. "Das liegt daran, dass es sich um eine erfahrenere Lara handelt. Es wird daher größer, es wird härter und bereits das erste Puzzle, das ihr lösen müsst, wird zeigen, dass es sehr schwer ist."

Kurzum: Ihr werdet etliche Male ins Gras beißen, bevor ihr die naheliegenden Checkpoints erreicht, die euch vor einer Wiederholung der jeweiligen Szene beschützen. "Diese grausamen Tode geben euch das schlechte Gefühl des Versagens, so dass ihr alles dafür geben werdet, am Leben zu bleiben", verspricht der Game Director.