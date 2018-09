Shadow of the Tomb Raider

In dieser Woche erscheint mit Shadow of the Tomb Raider nicht nur das neueste Abenteuer rund um Lara Croft, sondern auch der nächste potentielle Herbst-Blockbuster. Auf der Xbox One X erwarten Spieler des Actiontitels wieder besondere Features.

Auch das neue Shadow of the Tomb Raider wird für einzelne Plattformen besonders optimiert. Damit ist mittlerweile für gewöhnlich nicht mehr nur der PC mit seinen besodneren technischen Möglichkeiten gemeint, sondern auch die leistungsfähigeren Konsolen PS4 Pro und Xbox One X. Square Enix und Eidos Montreal haben jetzt bekannt gegeben, worauf sich Spieler auf Microsofts leistungsfähiger Plattform freuen dürfen - und das Ganze in einem speziellen Trailer demonstriert.

So versprechen die Macher auf der Xbox One X nicht weniger als eine native 4K-Auflösung in Ultra HD - die derzeit höchste am Markt verfügbare Auflösung. Darüber hinaus wird natürlich auch HDR unterstützt, was für höhere Kontraste und lebendigere Farben in den Regionen von Mittel- und Südamerika sorgen soll, in denen sich Lara Croft dieses Mal bewegt.

Laut Square Enix werdet ihr aber auch diverse Anpassungsoptionen an die Hand bekommen, mit denen ihr eure Vorlieben weiter einstellen könnt. So könnt ihr eine höhere Auflösung oder auch eine höhere Framerate priorisieren. Weiterhin sind die Texturen viel detaillierter. Soundtechnisch wird echtes 3D-Audio dank Dolby Atmos unterstützt.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September für PC, PS4 und Xbox One.