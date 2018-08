Wenn ihr Shadow of the Tomb Raider durchgespielt habt, erwarten euch im New Game Plus einige interessante Boni. Darunter sogar neue Skills.

Shadow of the Tomb Raider erscheint zwar erst am 14. September, trotzdem verrät Square Enix schon jetzt, was im New Game Plus von Lara Crofts drittem Reboot-Adventure geboten sein wird. Obligatorisch werden die Fortschritte eures ersten Durchlaufs in das neue Spiel übernommen: Skill, Waffen, Kleidung und Upgrades hat Lara im New Game Plus von Anfang an.

Wesentlich interessanter ist, dass ihr im zweiten Durchlauf neue Skills und Items freischaltet. Neun neue Fähigkeiten aufgeteilt auf drei Pfade stehen euch dann zur Verfügung. Der Pfad der Schlange ist ganz auf den Hinterhalt ausgelegt. Schleichen, Ablenkung und Angriffe ergänzen einen Spielstil, bei dem ihr durch euch durch Schlamm und Tarnung im Verborgenen haltet und eure Gegner mit Geräuschen und Ködern verwirrt.

Der Pfad des Jaguars ist wesentlich offensiver. Jagen und Kämpfen stehen hier im Fokus. Feinde erledigt ihr mit Messer-Angriffen im Nahkampf. Der dritte Pfad ist der Pfad des Adlers eignet sich für das geplante vorgehen. Ihr beobachtet eure Gegner aus der Entfernung, um den nächsten Angriff vorzubereiten. Dabei werden eure Bewegungsmöglichkeiten erweitert, wodurch ihr leicht eure Position ändern könnt.

Passend für jeden Skillbaum wird es auch neue Kleidung und Waffen geben, die genau auf den jeweiligen Pfad ausgelegt sind.