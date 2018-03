Shadow of the Colossus ist mein absolutes Lieblingsspiel. Dementsprechend war ich nach den ersten Jubelschreien zum Ankündigungstrailer auf der E3 2017 etwas besorgt. Was, wenn Bluepoint Games irgendetwas bei der Neuauflage ändert oder mir ein Detail auffällt, das mir persönlich nicht zusagt? Vielleicht ist Wanders Gesicht auf der PS4 etwas zu kindlich, aber daran habe ich mich schnell gewöhnt.

Shadow of the Colossus ist auch nach zwölf Jahren noch ein Meilenstein. Der einzige Unterschied ist, dass es jetzt auch noch absurd gut aussieht. Es ist die fast perfekte Version meines Lieblingsspiels. Etwas, was ich nicht gebraucht hätte, jetzt aber auch nicht mehr missen möchte. So gesehen dürfen sich diejenigen, die Shadow of the Colossus bis dato verpasst haben, glücklich schätzen. Ihr werdet ein Abenteuer erleben, das seinesgleichen sucht.

