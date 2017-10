Shadow of the Colossus

Im Rahmen des Media Showcase hat Sony heute Abend anlässlich der Paris Games Week auch die PS4-Neuauflage von Shadow of the Colossus gezeigt. Etwas versteckt hat man dabei nun auch das Release-Date offenbart.

Die opulente Neuauflage des Action-Epos Shadow of the Colossus für die PlayStation 4 wurde im Rahmen des Media Showcase in einem mehrminütigen neuen Trailer gezeigt, den ihr euch im Anschluss an diese Meldung ansehen könnt. Dabei wird vor allen Dingen die stark verbesserte Optik des Spiels auf der aktuellen Sony-Heimkonsole ersichtlich.

Weder während der Pressekonferenz noch im Trailer selbst äußerte sich Sony dabei zum Release-Date, doch dieses wurde - etwas versteckt - doch preisgegeben. Auf YouTube findet sich nämlich in der Videobeschreibung die Terminbekanntgabe von Shadow of the Colossus für die PS4. Das Spiel, das bisher noch nicht datiert war, erscheint demnach am 06. Februar 2018!

Ursprünglich war Shadow of the Colossus für die PlayStation 2 im Jahr 2005 erschienen.