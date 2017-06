Shadow of the Colossus

Im Vorfeld der heutigen E3-Pressekonferenz hatte eine Trademark-Registrierung für Spekulationen gesorgt, nun hat Sony Nägel mit Köpfen gemacht.

Auf der E3-Pressekonferenz zeigte Sony einen kurzen Teaser-Clip, in dem sich ein Charakter durch öde Umgebungen bewegte um sich riesigen Gegnern zu stellen. Ihr ahnt es bereits: Es wird ein Comeback von Shadow of the Colossus geben!

Im Laufe des Tages war ein entsprechende Trademark-Eintrag aufgetaucht, es war aber unklar, ob Sony tatsächlich eine Ankündigung tätigen wird oder lediglich die eigenen Rechte sichern wollte. Nun ist klar: Der Kult-Titel kommt tatsächlich zurück. Der Release ist für 2018 geplant, weitere Details bleiben abzuwarten. Dem Vernehmen nach handelt es sich aber um eine hochauflösende Neuauflage des Erstlings.