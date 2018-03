Shadow of the Colossus

Im Februar hat Bluepoint die Neuauflage von Shadow of the Colossus für die PS4 veröffentlicht und dafür durch die Bank positive Kritiken eingeheimst. Nun steht bereits das nächste Remake auf dem Plan.

Nach dem erfolgreichen Remake von Shadow of the Colossus für die PS4 hat sich Entwickler Bluepoint bereits des nächsten Projekts angenommen - und dabei wird es sich wieder um ein Remake handeln, das noch größer sein soll, als das Action-Epos.

"Wir machen ein weiteres Remake", so Bluepoint-President und Co-Gründer Marco Thrush gegenüber Eurogamer. "Dieses Projekt [gemeint ist Shadow of the Colossus, Anm. d. Red.] hat uns großartig dabei geholfen, als künstlerisches Team bis zu einem Punkt zu wachsen, an dem wir uns vollwertigen Triple-A-Spielen der größten Sorte widmen können."

Das Studio will sich im nächsten Schritt weiter verbessern, sowohl das was künstlerische Element als auch die Verbesserung der Engine betrifft. In diesem Zusammenhang ergänzt Thrush, dass das "nächste Projekt ein bisschen größer" ist. Diesbezüglich sei man "wirklich aufgeregt" und man gehe davon aus, dass das auch die Spieler sein werden, "wenn ihr herausfindet, was es ist", so Thrush abschließend.

Einen Hinweis, welcher Titel als Remake von Bluepoint kommen wird, gab es zunächst nicht. Im Netzt gibt es natürlich schon viele Spekulationen und es gibt nicht wenige Fans, die sich eine Neuauflage von Demon's Souls, den ersten Titel der Souls-Reihe, wünschen würden. Ob es tatsächlich so kommt?