Die per Kickstarter finanzierte Skateboard-Simulation Session ist wieder da und soll Ende des Jahres erscheinen.

Falls ihr immer noch auf Skate 4 wartet, hat Microsoft eine kleine Überraschung für euch. Auf der E3 wurde die Skateboard-Simulation Session offiziell enthüllt. Außer einem kurzen Trailer gab es allerdings nichts vom Spiel zu sehen.

Erscheinen soll der Titel bereits Ende des Jahres im Early Access auf Steam sowie via Xbox Game Preview auf der Xbox One. Zum finalen Release im Jahr 2019 sollen wohl weitere Plattformen folgen. Die Skateboard-Simulation wurde letztes Jahr via Kickstarter finanziert. Dort fuhr der Entwickler crea-ture Studios eine Summe von 163,716 US-Dollar ein.