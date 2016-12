Serious Sam VR: The Last Hope

Croteam hat seinem Virtual-Reality-Shooter Serious Sam VR: The Last Hope nun ein erstes größeres Update verpasst; dieses bringt einen komplett neuen Spielmodus mit sich.

Croteam und Publisher Devolver Digital spendieren allen Käufern von Serious Sam VR einen neuen Spielmodus, damit diese künftig nicht mehr alleine im Shooter antreten müssen. Via Steam gibt es nun ein Update, das den Titel um einen Online-Koop-Modus erweitert. Damit können Virtual-Reality-Enthusiasten künftig gemeinsam Aliens jagen.

Der neue Koop-Modus funktioniert mit zwei Spielern gleichzeitig und unterstützt jede einzelne Karte des bis dato ausschließlich via Steam Early Access erhältlichen Titel für 39,99 Euro. Weiterhin lässt sich das Spiel mit HTC Vive sowie mit Oculus Rift zocken.