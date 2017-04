Croteam hat heute gleich in doppelter Hinsicht für Nachschub für VR-Gamer unter euch gesorgt. Gleich zwei Serious-Sam-Titel sind neu mit von der Partie.

Zusammen mit Devolver Digital hat Croteam heute gleich zwei Titel der Shooter-Reihe Serious Sam für VR optimiert veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Serious Sam VR: The First Encounter ebenso wie um Serious Sam VR: The Second Encounter. Beide Spiele sind auf dem PC für Oculus Rift und HTC Vive nun verfügbar.

Die VR-Umsetzung des ersten Teils der Reihe war bereits via Early Access erhältlich, hat die entsprechende Vorabphase nun aber verlassen. Den zweiten Teil gab es direkt oben drauf. In der Launch-Woche könnt ihr euch beide Spiele noch mit einem Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis sichern.

Das Spielprinzip der klassischen Reihe wurde auch für den Virtual-Reality-Bereich nicht groß geändert: Mit viel Feuerkraft dürft ihr riesigen Gegnerhorden entgegen treten und diesen den Garaus machen. In einem Team mit bis zu 15 Freunden könnt ihr euch zudem auch in Multi-Level-Kampagnen messen.