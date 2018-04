Serious Sam 4: Planet Badass

Devolver hat soeben Serious Sam 4: Planet Badass enthüllt. Das sind die ersten Infos zum neuen Teil.

Eine weitere Katze ist aus dem Sack: Auf der E3 wird ein neues Serious Sam enthüllt - zumindest vollständig. Serious Sam 4: Planet Badass wurde soeben angekündigt, die handfesten Details kommen aber erst auf der Messe in Los Angeles Mitte Juni. Viel wissen wir bis jetzt noch nicht. Einen kleinen Teaser-Trailer, um den Appetit anzuregen, gibt es allerdings schon jetzt. Nachfolgend die Pressemitteilung zur offiziellen Ankündigung:

"Serious Sam 4: Planet Badass entzündet das Feuer für die legendäre Serie völlig neu und bringt die rasante Vollgas-Action, massive Horden von Feinden und das gewohnt explosive Waffenarsenal gekonnt auf die nächste Stufe. Wer mehr erfahren will, der besucht Croteam und Devolver Digital auf der E3 2018 - dort wird das Spiel vollständig enthüllt. Vollständige Enthüllungen sind aber ja seit jeher das Leitmotto für die E3 im Devolver Digital-Stil. Außerdem kann man über die Steam-Wunschliste mehr rund um Serious Sam 4: Planet Badass erfahren."

Die E3 2018 findet vom 12. bis zum 14. Juni statt. Zum zweiten Mal ist die Messe auch einem öffentlichen Publikum zugänglich. Einige Publisher wie Ubisoft halten ihre Präsentationen schon vorab ab. Wir sind für euch natürlich live vor Ort und berichten von allen neuen Ankündigungen, darunter auch Serious Sam 4: Planet Badass.