Das Videospiel-Franchise Senran Kagura wird abermals auch in hiesigen Gefilden fortgesetzt. Der neueste Teil wurde nun offiziell auch für Europa und Australien bestätigt.

Marvelous Europe hat in einer Pressemeldung heute die Veröffentlichung von Senran Kagura Peach Beach Splash in den PAL-Regionen Europa und Australien bestätigt. Das Spin-Off wird aus der Third-Person-Perspektive gezockt und erscheint exklusiv für die PlayStation 4. Der Release soll im Sommer 2017 erfolgen, einen konkreteren Termin blieb man zunächst aber noch schuldig.

Die Ninja-Girls aus der Reihe werden neuerdings mit Wasserpistolen und Hydro-Jetpacks ausgestattet und messen sich im Game in 5-gegen-5-Online-Kämpfen. Dabei wurden der Reihe auch einige visuelle Verbesserungen spendiert. Neben dem Online-Modus gibt es aber auch einen Singleplayer-Modus, in dem ihr euch ein Team aus fünf der mehr als 30 Girls zusammenstellt, ihnen Outfist und Waffen verpasst und dann in die Kampfarenen zieht.

Attribut-Karten, von denen es über 800 im Spiel gibt, sollen dem Titel zudem eine neue strategische Tiefe verleihen.

