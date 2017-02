Brawler kommt via Steam für den PC

Im vergangenen Jahr 2016 wurde der Brawler Senran Kagura Estival Versus bereits für PlayStation 4 und PS Vita veröffentlicht. Nun sollen auch PC-Spieler bedient werden.

In einer Pressemitteilung gab Marvelous Europe heute bekannt, dass der bereits für die PlayStation-Plattformen erhältliche Titel in Kürze den Sprung auf den PC schaffen wird. Die entsprechende Veröffentlichung soll im Laufe des kommenden Monats März 2017 via Steam erfolgen.

Die PC-Umsetzung des Spiels wird nicht nur das Hauptspiel beinhalten, sondern darüber hinaus auch den Crossover-DLC mit Charakteren aus dem Battle-Vixens-Manga und Anime-Serie. Im Zuge dessen werdet ihr die Charaktere Sun Ce, Lu Bu und Guan Yu als spielbare Charaktere erhalten. Dieser DLC erscheint auch für die PS4 und die PS Vita. Der genaue Erscheinungstermin steht jedoch vorerst noch aus.