Special Edition im Look von Need for Speed: Payback

Sennheiser hat sich mit EA und Ghost Games zusammengesetzt und das GSP 303 Need for Speed: Payback Edition veröffentlicht.

Das Ergebnis ist ein Headset, das im Großen und Ganzen baugleich ist mit dem bereits bekannten GSP 300. Für die entsprechende Optik im Stile des Arcade-Rennspiels sorgt ein Need for Speed: Payback Logo am Kopfbügel, sowie die in Rot mit Bedruckung gehaltenen Innenseiten der Ohrmuscheln. Erfreulicherweise ändert das nichts am Preis: Das GSP 303 Need for Speed: Payback Edition ist ebenso wie das GSP 300 zum UVP von 99,- Euro erhältlich.

Beim baugleichen GSP 300 handelt es sich um ein analoges Stereo-Headset, das dank Klinkenanschluss sowohl am PC als auch an PS4, Xbox One oder mobilen Geräten betrieben werden kann. Mit im Paket ist ein Klappbügelmikrofon sowie ein starker Frequenzgang von 15 bis 26.000 Hz - bei Gaming-Headsets sind eher 20 bis 20.000 Hz Standard.

