Die Dark-Souls-Macher von From Software haben mit Sekiro: Shadows Die Twice einen vergleichbaren Titel in Arbeit. Jetzt gibt es auch erste Aussagen zum Umfang des neuen Spiels.

Wie lange wird euch das neue Actionspiel Sekiro: Shadows Die Twice aus dem Hause der Dark-Souls-Macher von From Software beschäftigen? Eine konkrete Stundenanzahl hat der Entwickler auch auf der gamescom in Köln nicht genannt, gibt aber immerhin einige Infos preis, was ihr diesbezüglich erwarten könnt.

Yasuhiro Kitao von From Software äußerte sich zum Thema gegenüber VG247 auf der Messe. "Wir können gegenwärtig noch keine spezifische Anzahl an Stunden nennen, aber ich denke in Sachen Spielumfang wird Sekiro sich nicht großartig von unseren jüngeren Titeln unterscheiden", so der Entwickler.

Er ergänzt, dass die Spielzeit sowieso von Spieler zu Spieler variiere und schwer anzugeben sei, man aber definitiv den gleichen Umfang und eine vergleichbar große Spielwelt anstrebe, wie zuletzt. Seid ihr also mit Bloodborne oder Dark Souls III zufrieden gewesen, dann wird auch Sekiro: Shadows Die Twice diesbezüglich den Nagel für euch auf den Kopf treffen.

Beide Titel sind übrigens auch durchaus gut dabei, was die Spielzeit für ein Singleplayer-Erlebnis betrifft. Laut HowLongToBeat haben Spieler im Schnitt rund 35 Stunden benötigt, um die Hauptstory in Bloodborne zu bewältigen, Dark Souls III beschäftigte diese immerhin auch rund 32 Stunden. Wer alle Inhalte gesehen haben wollte, benötigte in beiden Titeln zwischen 80 und 85 Stunden. Der durchschnittliche Spieler hat eher rund 50 Stunden mit den beiden Titeln verbracht. Keine schlechten Vorzeichen also für Sekiro.