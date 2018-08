Sekiro: Shadows Die Twice spielt ganz klar im historischen Japan. An die Realität möchte sich From Software aber nicht klammern.

Dass Sekiro: Shadows Die Twice im historischen Japan spielt, dürfte klar sein. From Software hat nun aber bestätigt, dass das Setting viel mehr als eine Interpretation der japanischen Sengoku-Periode, denn als real nachempfunder Schauplatz zu sehen ist. Die Welt wird also lediglich den Stil imitieren, aber rein fiktiv sein. Erwartet also nicht über bekannte Orte oder historische Persönlichkeiten zu stolpern.

Man hat einen ähnlichen Weg wie mit Bloodborne eingeschlagen. Dessen Welt erinnert stark an das viktorianische London, mehr als eine stilistische Vorlage war die Stadt in dieser Epoche allerdings nicht. Genau so wird es sich mit Sekiro und Japan verhalten. Damit schlägt From Software einen anderen Weg als Nioh ein. Hier wurde ganz klar gemacht, dass es sich um um die "reale" Welt handeln soll.

Auf der Gamescom konnte sich Kuro länger mit dem Action-Adventure befassen könnt. Warum es sich um kein Dark Souls im Asia-Setting handelt und er trotzdem stark daran erinnert wird, lest ihr in seiner Sekiro: Shadows Die Twice Vorschau.