Die Dark-Souls-Macher von From Software bleiben dem Genre und dem dunklen Setting mit ihrem neuen Titel Sekiro: Shadows Die Twice treu. Zur gamescom nannte man für das neue Spiel nun auch das Veröffentlichungsdatum.

Auf der gamescom wird Sekiro: Shadows Die Twice, das neueste Projekt der Dark-Souls-Macher von From Software, erstmals öffentlich spielbar sein. Doch schon vor dem Messe-Start gibt es erfreuliche Neuigkeiten zum Spiel: Zusammen mit Publisher Activision verkündete man nun den finalen Release-Termin.

Das Third-Person-Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen soll demnach im März kommenden Jahres für Furore sorgen. Der Release-Termin wurde nun weltweit auf den 22. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One festgelegt. Wer sich vorab ein Bild vom Spiel machen möchte, kann das in Köln in Halle 7.1 an Stand B042/C041 tun.

Ab sofort sind indes Vorbestellungen möglich, und zwar nicht nur einer Standard Edition, sondern auch der ebenfalls neuen Collector's Edition mit etlichen Sammlerobjekten. Konkret ist in der Sonderausgabe Folgendes geboten:

Vollversion des Spiels

18 cm große Shinobi-Statue

Karte

Steelbook

Sammler-Artbook

Digitaler Soundtrack

Spielmünzen-Repliken