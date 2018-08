Mit Sekiro: Shadows Die Twice bringen die Dark-Souls-Macher von From Software ihr neuestes düsteres Action-Abenteuer auf den Markt. Dabei macht man auch einen großen Bogen um ein unter Spielern unbeliebtes Feature.

Viele Titel setzen heutzutage auf Mikrotransaktionen, um Spielern für (zumeist kosmetische) Spielinhalte noch den ein oder anderen Groschen aus den Taschen zu ziehen. Für From Software ist das allerdings nichts: Auch im neuen Sekiro: Shadows Die Twice verzichtet man auf derartige Mikrotransaktionen.

Zuvor gab es aufgrund eines Eintrags im britischen PlayStation Store noch Befürchtungen, dass auch Sekiro: Shadows Die Twice über solche Mikrotransaktionen verfügen könnte. PR-Sprecher Wiebke Valentine hat nun aber das Gegenteil offiziell gegenüber COGconnected bestätigt: "Es gibt keinerlei Pläne für Mikrotransaktionen in Sekiro: Shadows Die Twice."

Valentine ist Mitglied bei Step 3, einem Kooperationspartner von Activision. Der Eintrag im PlayStation Store UK sei demnach schlicht falsch und dieser Fehler wird baldmöglichst ausgemerzt. Die dortige Erwähnung von Mikrotransaktionen entspreche nicht der Wahrheit.

Anders verhält es sich mit einem anderen Thema: Ein zusätzlicher, eigenständiger DLC zu Sekiro: Shadows Die Twice sei zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Release der Vollversion durchaus eine Option.

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Zuletzt konnten wir uns vom Actionspiel auf der gamescom in Köln selbst ein Bild machen und haben unsere Eindrücke in einem Sekiro: Shadows Die Twice Preview für euch zusammengefasst.